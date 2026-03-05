Sporting Cristal no se fía del 1-0: Cristiano da Silva habló de la ventaja sobre Carabobo para la vuelta

Paso importante para Sporting Cristal. Los celestes ganaron 1-0 a Carabobo en territorio venezolano, en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Cristiano da Silva fue titular en Sporting Cristal y tuvo un buen desempeño en la visita rimense. Luego del partido, el defensor brasileño habló respecto a la victoria que los pone cerca de pasar a la fase de grupos de la Libertadores, instancia en la que ya están Universitario de Deportes y Cusco FC.

"Las sensaciones son las mejores. Ganamos el partido y cuando se juega fuera de casa lo importante es ganar. Ahora, el foco está enfocado en el duelo en casa", dijo el futbolista de Cristal en zona mixta.

En Sporting Cristal, no se confían

El jugador sostuvo que la diferencia no asegura la clasificación y que lo darán todo para pasar a la fase de grupos de la Libertadores del torneo por excelencia que organiza la Conmebol.

"La ventaja de 1-0 es siempre peligrosa, pero en casa tenemos que jugar nuestro fútbol. Tenemos que jugar como nunca. Acá fue muy difícil, pero lo que importa es que ganamos. Jugamos como verdaderos guerreros", remarcó.

Por último, espera que los hinchas de Sporting Cristal llenen el Estadio Alejandro Villanueva, así como lo hicieron en la Fase 2 contra 2 de Mayo, en el Callao.

"Es importante el apoyo de la gente. Ahora, en casa, tenemos la certeza que el estadio va a explotar. Eso es lo que nos importa también", indicó.

Lo que fue el partido de Sporting Cristal ante Carabobo

Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Por su parte, los locales salieron con Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.