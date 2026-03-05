Carabobo se tiene fe: su DT afirma que "llegarán con fuerza a Lima" para revancha frente a Sporting Cristal

Pese a la caída 0-1 ante Sporting Cristal de local, en Carabobo se tienen fe en darle vuelta a la eliminatoria en suelo peruano la próxima semana, por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Así lo declaró su entrenador Daniel Farías en conferencia de prensa, después de la derrota a manos de Sporting Cristal. El director técnico de Carabobo considera que tuvieron buenos pasajes frente a los celestes y que aún quedan 90 minutos para dar batalla en la eliminatoria, buscando la fase de grupos.

"Nosotros jugamos mucho tiempo en campo rival y fuimos buenos en la presión con recuperación. Salvo el penal, no recuerdo alguna atajada de mi portero. Tuvimos un gran partido ofensivo y merecimos algo más. Estas llaves no se terminan en el primer partido", dijo el DT de Carabobo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La palabra del DT de Carabobo

Asimismo, indicó que van a intentar aprovechar las chances que gocen contra los rimenses en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo miércoles.

"La jerarquía está en el esfuerzo que se puso. Hay seguridad y confianza. Eso nos da a entender que llegaremos con fuerza a Lima. Hay un partido más y vamos llenos de esperanza. Estamos seguros que allá una vamos a aprovechar", agregó.

Además, más allá del marcador en contra, el estratega de Carabobo mencionó que deben estar más acertados de cara al arco rival.

"Suena extraño que diga que hicimos un gran partido por el resultado adverso. Estoy orgulloso de mis jugadores y de sus desempeños. Tenemos que cambiar lo de marcar. Tenemos que hacerlo de manera reiterada y espero que sea ahora en la liga y la Copa".

Por último, añadió que "Nos queda la experiencia que lo tuvimos ahí. En el inicio, no estuvimos en la línea correcta (...) Sabemos qué es lo que necesitamos para lograr el pase".