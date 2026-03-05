Paulo Autuori y su análisis tras el triunfo ante Carabobo: "El fútbol venezolano ha crecido un montón"

Paulo Autuori, no se limitó a analizar el triunfo de Sporting Cristal ante Carabobo por Copa Libertadores, sino que aprovechó la ocasión para realizar una reflexión más amplia sobre el crecimiento del fútbol venezolano.

El DT de Sporting Cristal señaló que el progreso de Venezuela no es reciente, sino un proceso que viene desarrollándose desde hace varios años y que hoy se refleja en la competitividad de sus equipos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Paulo Autuori explicó que su análisis tenía que ir más allá de lo ocurrido en un solo partido: "Yo he hablado esto un montón de veces, en Brasil, Colombia, Perú. El fútbol venezolano ha crecido un montón. Yo salí de la Selección Peruana en 2005 y ya mi análisis era que el fútbol venezolano despertaba. Entonces mira hoy día la cantidad de jugadores venezolanos fuera de Venezuela".

El entrenador celeste apuntó que no podía centrar sus comentarios solo en el partido ante Carabobo. "El tema no es análisis de un partido. Hay que tener un macro-análisis global. Nosotros que somos gente de fútbol no podemos quedarnos cortos en analizar solamente qué ha pasado en un partido. Entonces para mí Venezuela ha crecido y está creciendo un montón. Con jugadores con mucha más jerarquía, con equipos que tienen una idea de juego y logran plasmar ese plan de juego en los partidos", comentó.

El técnico de Sporting Cristal recordó además que este crecimiento comenzó a notarse desde hace varias décadas, cuando entrenadores como Richard Páez comenzaron a impulsar cambios importantes en el fútbol venezolano. "Después con aquellos que lo siguieron como César Farías. Esto para mí es crecimiento de su fútbol. Yo lo siento así", opinó.

Finalmente, al referirse específicamente al partido ante Carabobo, el entrenador de Sporting Cristal destacó la exigencia del rival y remarcó que su equipo tuvo que mostrar solidez, especialmente en defensa, para sostener la ventaja en el partido de ida.



"Fue un partido muy competitivo. Sabíamos que íbamos a encontrar un rival igual de competitivo. Gracias a Dios, los jugadores tuvieron mucho criterio defensivamente, porque ya habíamos fallado en esto en algunos partidos", finalizó.

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará el próximo miércoles, 11 de marzo, a las 5:00 p.m. en Matute.

Antes los celestes enfrentarán a Alianza Atlético en duelo programado para el sábado 7 de marzo a las 3.30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo.