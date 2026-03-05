Julio César Uribe valoró el 1-0 de Sporting Cristal sobre Carabobo, pero advirtió: “La vuelta será durísima”

Julio César Uribe valoró la victoria de Sporting Cristal por 1-0 ante Carabobo en Venezuela por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El directivo rimense destacó la tranquilidad que genera sumar fuera de casa, aunque advirtió que la serie aún está lejos de definirse y que el encuentro de vuelta en Matute será muy exigente.

El director general de fútbol de los celestes dijo que el triunfo permite trabajar con mayor serenidad, pero dejó en claro que el objetivo es seguir mejorando.

“Está la tranquilidad de haber logrado tres puntos, pero conscientes de que el partido de vuelta va a ser durísimo y no tenemos ninguna razón para confiarnos", declaró.

Julio César Uribe también explicó que Sporting Cristal mantiene una planificación clara en medio de la seguidilla de partidos.

En ese sentido, declaró que el grupo está enfocado en ir paso a paso, priorizando primero el compromiso del fin de semana ante Alianza Atlético, antes de pensar en el choque de vuelta por la Libertadores.

El directivo también volvió a referirse a lo sucedido con Maxloren Castro y Jair Moretti: "Hay errores que hay que corregir, cuando uno es joven se puede equivocar. Es la primera vez que acontece y no es que uno tenga que apañar ni mucho menos, sino que están concluyendo un proceso formativo que es bueno y ese error estamos seguros que lo van a corregir porque son muy buenos chicos".

Finalmente, Julio César Uribe destacó la actuación de Yoshimar Yotún, autor del único gol del partido y elogió su jerarquía dentro del campo. “Yoshi es un crack, un jugador exitoso y de selección. Simplemente está ratificando su calidad, su categoría y su jerarquía”, concluyó.