Felipe Vizeu lamentó el gol anulado pero aseguró: "Estoy haciendo buenos partidos"

​Felipe Vizeu habló tras la victoria de Sporting Cristal y se refirió a su gol anulado por el VAR que pudo significar el 2-0 definitivo ante Carabobo. El delantero, pese a que el VAR no validó su gol, no se sintió desmotivado porque a pesar de no convertir, dijo que colaboró con el equipo y que está haciendo buenos partidos.



"En el momento de partido no vi la mano, pero Cristiano dice que sí se tocó. Yo no vi en concreto si se valía anular mi gol, pero el fútbol es así, hay VAR, hay la decisión del árbitro y yo tengo que continuar, seguir intentando, haciendo las cosas. Pero lo principal es que ganamos el partido, eso es lo más importante", declaró el celeste.

El atacante envió un mensaje de calma a la hinchada de Sporting Cristal al asegurar que no siente presión por su sequía goleadora. "Ahora no estoy preocupado con esto porque estoy haciendo buenos partidos, trabajando para el grupo", afirmó con seguridad. Para el "9", el rendimiento colectivo pesa más que cualquier racha individual.



"Cuando tengo las oportunidades y fallo eso sí es una cosa que me preocupa. Pero ahora no estoy preocupado con esto porque estoy haciendo buenos partidos, haciendo un buen trabajo para el grupo, eso es lo más importante", afirmó.

​Vizeu reconoció que, por su posición en el campo, existe una exigencia natural de anotar: "Como '9' siempre tengo que estar marcando, esto lo tengo conmigo. Pero muchas veces sabemos que el fútbol no es así. Y como siempre hablo: lo más importante es ganar los partidos"



​Finalmente, el delantero ya tiene la mirada puesta en los próximos partidos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Vizeu aseguró que el grupo debe mantenerse listo y enfocado, reafirmando su compromiso de seguir trabajando para lograr la clasificación a la fase de grupos.

