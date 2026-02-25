Cabeza fría: el análisis del DT de 2 Mayo por la eliminación a manos de Sporting Cristal

Con la cabeza en alto. 2 de Mayo forzó a Sporting Cristal ir a la tanda de penales en la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, aunque en el Callao perdió con un marcador de 5-4.

Eduardo Ledesma, el entrenador de 2 de Mayo, pese a la caída se mostró satisfecho con el desempeño de sus jugadores frente a Sporting Cristal. Así lo dio cuenta en zona mixta tras lo que fue el cotejo ante los rimenses en el Estadio Miguel Grau.

"Nosotros somos un club que está creciendo y en este 2026 llevamos nuestro tercer año en la primera división del fútbol paraguayo. Esperamos seguir dándolo mucho al país. Me voy satisfecho con lo que los chicos dieron porque competimos siendo un equipo humilde contra rivales grandes y de muchísimo presupuesto. Con jugadores de selección", indicó el DT de 2 de Mayo.

En 2 de Mayo hablan de Sporting Cristal

Posteriormente, también recordó lo que fue la llave pasada en la que dejaron en el camino a Alianza Lima en cotejos de ida y vuelta.

"Este es un torneo muy al límite con rivales grandes. Esto demuestra que son finos los partidos y demuestra que Alianza nos perdonó. Acá también, pero tampoco estuvimos certeros. Por eso no pudimos llevarnos la llave", dijo.

Por último, pero no menos importante, el técnico de 2 de Mayo comentó lo que fue la segunda mitad contra el Sporting Cristal que dirige su colega brasilero Paulo Autuori.

"Los partidos son mata-mata y nos vamos invictos. Los partidos se ganan con goles (...) En el segundo tiempo pudimos neutralizar a Martín Távara y Yoshimar Yotún", agregó.

Lo que fue el Sporting Cristal contra 2 de Mayo

Para este duelo, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Por su parte, el 'Gallo Norteño' tuvo a Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.