"El salvador": Conmebol elogió a Martín Távara por tremenda jugada en el triunfo de Cristal ante Carabobo

Con un tanto de Yoshimar Yotún, Sporting Cristal sacó un importante triunfo (1-0) ante Carabobo en Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste defendió su ventaja hasta el final del partido.

Una de las jugadas más peligrosas de Carabobo tuvo como protagonista a Martín Távara, que evitó un gol venezolano cuando el balón ya se disponía a entrar en la portería defendida por Diego Enríquez.

A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó la acción del volante peruano. "¡El salvador de Sporting Cristal! Távara la sacó en la línea en el momento justo", dice en el mensaje.

De este modo, el marcador se mantuvo 0-1 y los celestes consiguieron una buena ventaja de visitante en Venezuela, a la espera del partido de vuelta en Perú, el próximo miércoles.



Sporting Cristal vs Carabobo: así arrancaron en duelo

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.