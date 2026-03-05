Loreto: descubren nueva especie de pez en la Reserva Nacional Pucacuro

El descubrimiento de la Pyrrhulina punctata fue registrado en quebradas y afluentes del río Tigre, en la Reserva Nacional Pucacuro, área natural protegida que conserva bosques tropicales de alta diversidad y endemismo.

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva especie de pez del género Pyrrhulina, denominada Pyrrhulina punctata, en la cuenca del río Tigre, afluente del Marañón, en la región Loreto, en Perú.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que este importante hallazgo se publicó en la revista científica Journal of Fish Biology, lo que representa un aporte importante al conocimiento de la biodiversidad amazónica.

Los autores del estudio son Andre Netto-Ferreira y Lorena Vieira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), Taina Souza (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil), Morgan Ruiz-Tafur (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP, Perú) y James Garcia-Ayala (Universidade Estadual Paulista-UNESP, Brasil).

La especie fue registrada en quebradas y afluentes del río Tigre, dentro de la Reserva Nacional Pucacuro, área natural protegida ubicada en Loreto que conserva bosques tropicales de alta diversidad y endemismo. Este hallazgo refuerza el valor de las áreas naturales protegidas amazónicas como refugios de especies únicas y poco conocidas.

El holotipo se recolectó en la quebrada Brashico, mientras que los paratipos provienen de localidades como playa Mabumdi, quebrada Monterriguillo y quebrada Boca Alemán, todas en la cuenca del río Tigre.

Según el Sernanp, dichos ambientes se caracterizan por corrientes lentas, fondos arenosos y aguas claras, condiciones ideales para la presencia de peces ornamentales amazónicos.

El descubrimiento de Pyrrhulina punctata no solo amplía el inventario de peces amazónicos, ya que también destaca la importancia de la investigación científica en áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Pucacuro. Además, subraya el potencial ornamental de la ictiofauna peruana, que puede contribuir a iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía.

Características de esta nueva especie

Pyrrhulina punctata resalta por una serie de 7 a 16 manchas oscuras irregulares en los flancos, presentes tanto en juveniles como en adultos, aletas dorsales, pélvicas y anales alargadas en los machos adultos, con marcas oscuras en las membranas.

Asimismo, presenta un mayor número de escamas en la línea lateral (26-28) y dientes en comparación con especies cercanas, y coloración amarillenta de fondo con manchas conspicuas que le dan un aspecto ornamental único.