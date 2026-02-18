Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Callao: un repartidor de delivery falleció tras ser embestido por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El accidente ocurrió cuando la víctima se dirigía a entregar un pedido. El chofer del vehículo fue llevado a la comisaría mientras la Policía y el Ministerio Público realizan las investigaciones.

Callao
00:00 · 01:27
El conductor del vehículo de carga pesada fue intervenido y trasladado a una comisaría cercana.
El conductor del vehículo de carga pesada fue intervenido y trasladado a una comisaría cercana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un repartidor de delivery falleció la madrugada de este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en la vía auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, en la provincia constitucional del Callao.

Según los primeros reportes policiales, la víctima se desplazaba por la vía chalaca a bordo de su moto eléctrica y se dirigía a entregar un pedido, cuando fue embestido por un tráiler que trasladaba un contenedor.

Tras el impacto, el repartidor cayó contra el pavimento y perdió la vida de forma inmediata. La mochila y las zapatillas de la víctima quedaron sobre el pavimento luego del accidente. Asimismo, la moto eléctrica resultó destrozada.   

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Chofer fue trasladado a la comisaría

Luego del accidente, el conductor del vehículo de carga pesada fue intervenido y trasladado por la Policía Nacional a una comisaría cercana para las diligencias correspondientes.

Por otro lado, los peritos y el fiscal de turno llegaron al lugar del accidente para las diligencias de ley y el posterior traslado del cuerpo a la Morgue del Callao.

Te recomendamos
RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Callao Néstor Gambetta Accidente

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA