Callao: un repartidor de delivery falleció tras ser embestido por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta

El conductor del vehículo de carga pesada fue intervenido y trasladado a una comisaría cercana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un repartidor de delivery falleció la madrugada de este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en la vía auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, en la provincia constitucional del Callao.

Según los primeros reportes policiales, la víctima se desplazaba por la vía chalaca a bordo de su moto eléctrica y se dirigía a entregar un pedido, cuando fue embestido por un tráiler que trasladaba un contenedor.

Tras el impacto, el repartidor cayó contra el pavimento y perdió la vida de forma inmediata. La mochila y las zapatillas de la víctima quedaron sobre el pavimento luego del accidente. Asimismo, la moto eléctrica resultó destrozada.

Chofer fue trasladado a la comisaría

Luego del accidente, el conductor del vehículo de carga pesada fue intervenido y trasladado por la Policía Nacional a una comisaría cercana para las diligencias correspondientes.

Por otro lado, los peritos y el fiscal de turno llegaron al lugar del accidente para las diligencias de ley y el posterior traslado del cuerpo a la Morgue del Callao.