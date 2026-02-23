Se viene el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: ¿cómo llega el 'Gallo Norteño' a la vuelta en el Callao?

En 2 de Mayo buscarán hacer historia frente a Sporting Cristal para meterse de lleno a la tercera fase de la Copa Libertadores de América, en su temporada 2026.

Y es que el cuadro paraguayo de 2 de Mayo, en la ida jugada en Pedro Juan Caballero, empató a dos con Sporting Cristal. Tiene el antecedente de eliminar a Alianza Lima en la ronda previa, por lo que es un rival de sumo cuidado para el elenco que dirige el entrenador brasilero Paulo Autuori.

En la previa, el popular 'Gallo Norteño' no llega en su mejor momento al partido contra Cristal que tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo

Por ejemplo, el último viernes en condición de lcoal, el cuadro guaraní perdió 1-0 contra Recoleta en una nueva jornada del Apertura 2026 del fútbol paraguayo.

Es más, no sabe lo que es ganar en sus últimas cinco presentaciones en donde acumulada tres empates y dos derrotas. La última vez que alcanzó el triunfo fue cuando le ganó 1-0 a Alianza Lima el pasado 4 de febrero en casa.

Por su parte, Sporting Cristal llega de empatar 2-2 con Universitario en la fecha 4 del Apertura de la Liga1 Te Apuesto. Los celestes caían 2-0 en el Alberto Gallardo, pero en el segundo tiempo igualaron las cosas con goles de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

El partido entre se podrá ver por TV a las 7:30 p.m. hora peruana a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles



2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.