"Un logro construido con entrega": Alianza resalta su tercer puesto en el Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima en el podio. El último domingo, el elenco íntimo le ganó 3-1 a la San Martín, con lo que se quedó con el tercer puesto del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

El torneo se llevó a cabo en el Polideportivo Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, y las blanquiazules de Alianza fueron el mejor club peruano en competencia superando a las santas y también a Regatas. Como era de esperarse, en el cuadro de La Victoria celebraron a lo grande el finalizar el certamen entre los tres mejores equipos.

"Nuevamente en el podio en un Sudamericano de Clubes. Un logro construido con la entrega de cada una de nuestras chicas y el compromiso incansable de todo el staff", indicaron en las redes sociales de Alianza Lima.

Además, agregaron que "Esto es equipo. Esto es familia. Es Alianza Lima". La publicación, rápidamente, recibió comentarios de parte del actual monarca de la Liga Peruana de Vóley.

En tanto, la capitana Esmeralda Sánchez fue premiada como la mejor líbero del torneo que se desarrolló desde el 18 de febrero hasta el día 22 del mismo mes.

Alianza Lima dio la hora

"¡Nuestra 'capi' para toda Sudamérica!", indicaron en Alianza Lima. Esto fue acompañado de imágenes de su jugadora con el galardón que le entregó la Confederación Sudamericana de Vóley.

En lo que respecta al partido contra la San Martín, el elenco que dirige el argentino Facundo Morando salió con todo en busca de la victoria. De hecho, se llevó el primer set por 25-22. Pero, la respuesta fue rápida, ya que las santas ganaron el segundo juego por 25-18.

La tercera manga tuvo a un Alianza Lima más concentrado. Es más, sacó ventaja rápido, la mantuvo y la amplió, para ganarlo por 25-16. Y en el último, supo sacar ventaja para llevárselo por 25-20.

Alianza Lima vs San Martín: punto por punto