Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El hincha de Sporting Cristal puso de su parte: entradas agotadas para recibir a 2 de Mayo

Sporting Cristal está obligado de ganarle a 2 de Mayo.
Sporting Cristal está obligado de ganarle a 2 de Mayo. | Fuente: Club Sporting Cristal
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El Callao se vestirá de celeste para el partido clave de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

Dura prueba para el elenco rimense. Este martes, Sporting Cristal juega de local contra 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En este duelo, Sporting Cristal está obligado en conseguir la victoria, ya sea en en el tiempo reglamentario o en una eventual tanda de penales. Y es que la ida, que se jugó en Pedro Juan Caballero, quedó igualada a dos. Ahora, la vuelta está programada en el Estadio Miguel Grau ya que el Nacional no se encuentra disponible.

Es así que los hinchas rimenses han puesto de su parte porque, por medio de sus redes sociales, en Cristal anunciaron que se agotaron las entradas para recibir a 2 de Mayo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

"¡Siempre voy a todos lados, no me importa el horario…! Este martes el Miguel Grau estará lleno de hinchas celestes para apoyar a nuestros colores… ¡que el aliento de las tribunas sea total!", fue lo que publicó el club rimense.

De esta manera, el recinto de la provincia constitucional del Callao se vestirá de celeste para alentar al cuadro que dirige el director técnico brasilero Paulo Autuori.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: altas y bajas para la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026

La 'SC' no contará entre sus filas con Luis Abram y Renato Solís, ambos por lesión. Además, no estará Luis Iberico por expulsión. 2 de Mayo, en tanto, sí contará con todos sus jugadores.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayor se podrá ver por TV a las 7:30 p.m. hora peruana a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Sporting Cristal 2 de Mayo Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA