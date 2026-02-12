Sporting Cristal vs 2 de Mayo: ¿cuándo juegan la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 empezó con un batacazo que tuvo como protagonista a 2 de Mayo de Paraguay, que eliminó a Alianza Lima, que a priori partía como el gran favorito para acceder a la Fase 2 de la competición.

El 2 de Mayo celebró exultante el resultado y se encontrará en la siguiente ronda de la Libertadores con eel Sporting Cristal.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, se refirió al juego de Cristal, equipo que accedió directamente a esta instancia tras haber quedado tercero en la temporada pasada en la Liga1.

“Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”, mencionó.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapití, en en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.









¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Uruguay , el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador , el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo?

El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.