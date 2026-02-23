En 2 de Mayo calientan la previa: su DT apunta que llegan con esperanza para vencer a Sporting Cristal

En 2 de Mayo tienen confianza para dar el golpe en la mesa de Sporting Cristal este martes y meterse a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026, buscando su lugar en la instancia de grupos.

En las últimas horas, la tienda de 2 de Mayo arribó al Perú para jugar contra Sporting Cristal en la vuelta y su entrenador Eduardo Ledesma habló de manera breve con la prensa local en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay fe en el 'Gallo Norteño' para mantenerse en la Libertadores.

"Venimos con esperanza y optimismo de que podemos hacer bien las cosas y llevarnos una clasificación de acá. Hay una chance de hacer una hazaña", sostuvo el director técnico de 2 de Mayo.

La palabra del DT de 2 de Mayo

En otro momento, destacó que su elenco no pierde en lo que va de los tres partidos que han jugado en lo que del campeonato internacional.

"Estamos convencidos que este torneo lo estamos manejando muy bien. Hasta ahora estamos invictos y sabemos que no va a ser fácil porque ellos lo hicieron bien en Paraguay. Hay que estar sólidos para llevarnos un buen resultado", sostuvo.

Por último, pero no menos importante, el DT de 2 de Mayo fue consultado sobre la presión que tendrán ante un Estadio Miguel Grau, el cual estará vestido de celeste.

"Los partidos son equilibrados y esperamos estar iluminados. Hay que dar la sorpresa y nosotros, dentro de lo que sabemos, somos solidarios y peleamos. En la Libertadores hay que deja la vida para pasar de ronda. La presión es para ellos porque la gente va a la cancha para ver al Sporting Cristal pasar de fase. Es normal que el estadio esté lleno", agregó el estratega.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal contra 2 de Mayo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.