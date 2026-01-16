Maxloren Castro al extranjero: clubes de la MLS van por delantero de Sporting Cristal

Maxloren Castro, delantero de Sporting Cristal, cerró la temporada pasada afianzándose en el once titular y ahora, en pleno arranque del 2026, existe la posibilidad de que pueda llevar su fútbol a la MLS de Estados Unidos.

Y es que según pudo conocer RPP, los clubes Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC están interesados en contar con el atacante de Sporting Cristal. La idea es que la operación se pueda cerrar a la brevedad posible y que tanto el cuadro rimense como el mismo jugador, puedan tomar la mejor decisión posible.

El despegue de Maxloren

La temporada pasada no solo fue de consolidación para Maxloren Castro en Sporting Cristal. Y es que, a sus 18 años recién cumplidos, se hizo un habitual en el once inicial del técnico Paulo Autuori y también llegó a ser citado en la Selección Peruana.

En la pasada Liga 1 2025, Maxloren llegó a completar 33 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, dejando un saldo de dos goles y cuatro asistencias.