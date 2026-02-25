Diego Enríquez y su secreto mejor guardado: en su tomatodo

Diego Enríquez contó que la tanda de penales ante 2 de Mayo por la definición del pase al grupo 3 de la Copa Libertadores no lo tomó por sorpresa. Si bien no era el escenario ideal para el arquero de Sporting Cristal, este aseguró que estudia a los rivales con anticipación y que junto a su equipo analiza la forma en la que ejecutan desde los doce pasos. Además, reveló su secreto: lleva sus apuntes en su tomatodo.

"Siempre me preparo para ver qué rivales me toca enfrentar, con quiénes me enfrento y poder hacerlo de la mejor manera. Sí, tenía unas indicaciones especiales en el tomatodo para poder resolver bien los penales. Siempre estudio a los rivales, siempre me gusta verlos, me gusta ver a quién enfrento y esta situación ya la tenía estudiada", dijo el arquero.



El celeste comentó que esta vez también estudió a los jugadores de 2 de Mayo junto a la gente que lo rodea y le ayuda en esa labor de conocer cómo ejecuta cada jugador del equipo rival. "Tenemos que ponernos en todos los escenarios. Creo que dentro de esto estaba la definición de penales por si no metíamos un gol o no nos llevábamos el encuentro en los 90, y estábamos preparados para todo esto".

El arquero de Sporting Cristal declaró no pecar de agrandado ni confiado al afirmar que el equipo merecía pasar a la fase 3 de la Copa Libertadores. Dijo que en los 90 minutos el equipo fue bastante claro en ataque, con muchas opciones de gol que no se concretaron pero que felizmente en la tanda de penales lograron quedarse con el triunfo.

"Estoy muy contento por el trabajo que vengo haciendo año tras año. Desde que empecé mi carrera me fui a provincia a ganar minutos y ahora estar en Sporting Cristal, un equipo grande, el equipo donde soñé, estoy muy contento", añadió el arquero.

Diego Enríquez ahora mira al próximo rival, Carabobo, sin descuidar el torneo local y el partido del fin de semana ante Sport Huancayo. "Tenemos que prepararnos y descansar. El fin de semana también partido con Huancayo, así que toca pensar primero en ese partido", finalizó.