¿Vizeu o refuerzo? La postura de Erick Delgado sobre el ataque de Sporting Cristal

Felipe Vizeu y Santiago González en el partido de vuelta ante 2 de Mayo.
Felipe Vizeu y Santiago González en el partido de vuelta ante 2 de Mayo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El exarquero de Sporting Cristal cuestionó la falta de gol del equipo pese a su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores, pero no convenció del todo. Erick Delgado. El exarquero analizó el rendimiento de los dirigidos por Paulo Autuori y fue claro al señalar la falta de contundencia del equipo. El ‘Loco’ se mostró sorprendido por la cantidad de ocasiones desperdiciadas y dijo que, con los millones asegurados por la clasificación, la dirigencia podría evaluar la llegada de un atacante.

"Como se dice en el fútbol: hemos ajustado. La verdad, no encontraba palabras para explicar lo que pasó en la cancha. Veía que Sporting Cristal tuvo 19 remates. No puede ser posible que se falle tanto. Es posible fallar, pero no puedes tener tan poca efectividad para todo lo que has generado. Sí estoy de acuerdo con el equipo necesita tener más contundencia cara al arco", dijo en L1 Radio.

Erick Delgado comentó que Sporting Cristal recibirá una fuerte suma de dinero por la clasificación y que con esa cifra la directiva tendrá la oportunidad de contratar a un nuevo atacante. Pero añadió que conociendo a Paulo Autuori, el técnico brasileño ratificará su confianza en Felipe Vizeu.


"Yo no soy el 'profe' Paulo, él es quien decide. Pero tengo claro que va a seguir apostando por Felipe Vizeu. Él va a jugar el partido con Carabobo, pero ojo: Sporting Cristal ya se embolsó los 3 millones de dólares. Estaríamos hablando de que el club sí podría traer a un delantero", comentó.

La radical posición de Paulo Autuori

El técnico de Sporting Cristal reconoció que a su equipo le falta contundencia, pero sentó posición con relación a traer un refuerzo del extranjero. "La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente”, dijo.

En otro momento, cuando se le consultó si evalúa fichar a un extranjero más, especialmente un '9', Paulo Autuori sostuvo que: "si el club decide traer otro extranjero, que venga con otro entrenador".

Sporting Cristal Erick Delgado Copa Libertadores

