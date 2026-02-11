Copa Libertadores: U. Católica (E) recibirá a Juventud por la llave 2

Te contamos la previa del duelo U. Católica (E) vs Juventud, que se enfrentarán en el estadio el Coloso de El Batán mañana a las 19:30 horas. Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido.

U.Católica se medirá mañana ante Juventud en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Coloso de El Batán a las 19:30 horas.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y U. Católica (E) resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

