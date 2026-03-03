"Seguimos siendo amigos": Yiddá Eslava anunció el fin de su relación con el fotógrafo Ángel Fernández

Yiddá Eslava confirmó en redes sociales el fin de su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. La noticia coincide con su presentación como participante del reality La Granja VIP, que se estrenará el 16 de marzo por Panamericana. De esta manera, ella se suma a los ya anunciados Mark Vito, Mónica Torres y Renato Rossini.

Durante su presentación en el programa Mesa Caliente, la directora de cine fue descrita como una "mamá todo terreno, actriz y empresaria", capaz de "convertir el drama en comedia".

Sobre la posibilidad de que el padre de sus dos hijos, Julián Zucchi, también forme parte del reality, la actriz respondió: "¿Quién se queda con los hijos?".

¿Por qué Yiddá Eslava terminó con el fotógrafo Ángel Fernández?

Eslava respondió a través de sus redes sociales a una seguidora que le preguntó por su relación con el fotógrafo Ángel Fernández, con quien había hecho pública su relación a fines de 2024. "Ya no estamos juntos, pero todo bien. Seguimos siendo amigos", indicó la actriz sin dar más detalles.

Durante los meses que estuvieron juntos, ambos participaron en distintos proyectos, incluido el lanzamiento de la película La habitación negra, que no alcanzó la acogida esperada en cines, pese a la polémica y al pedido de Yiddá de que sus seguidores la fueran a ver.

En el estreno de la cinta, Fernández expresó su apoyo hacia su entonces pareja. "Estoy feliz por ella, siempre la apoyo. Estoy orgulloso de ella, y ahora más que nunca", declaró para América Espectáculos.

¿Cómo empezó la relación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández?

En diciembre de 2024, Yiddá Eslava cónto detalles de cómo inició su relación con Ángel Fernández. En una entrevista para RPP, la actriz señaló que empezó a salir con el fotógrafo luego de su separación con Julián Zucchi en octubre de 2023.

"Ángel, yo digo que él es un sobreviviente. Nosotros empezamos a conocernos y a salir. Fue como toda una vorágine de medios que empezaron a hablar tonterías. Como él siempre dice, 'yo amo estar detrás de la cámara'. Si Ángel me acompaña es porque me cuida muchísimo. Yo siempre hice el papel de fuerte y ahora por primera vez me protegen", declaró en esa ocasión.