YouTube: usuarios reportaron fallas y errores para ingresar a la plataforma

YouTube se cayó en todas las plataformas móviles. De acuerdo a un reporte de diversos usuarios, la popular plataforma de videos registró diversas fallas para poder ingresar.

En efecto, de acuerdo a un reciente reporte de Downdetector, YouTube sufrió una interrupción generalizada en el servicios de este martes 17 de febrero de 2026 alrededor de las 7.30 p. m. (hora peruana).

"Los reportes de los usuarios indican problemas con YouTube", señaló la plataforma que monitorea en tiempo eral el estado y funcionamiento de miles de servicios digitales.

Según se vio en el reporte, más de 390 mil usuarios a nivel mundial reportaron fallas en YouTube no pudieron ver la página principal desde los celulares. Además, de denotar dificultades para poder ingresar al buscador desde Google en una PC o el mismo móvil.

Usuarios reportaron diversos problemas en Youtube.Fuente: Downdetector

Usuario se quejaron en redes sociales por caída de YouTube

Por otro lado, varios usuarios se quejaron por la caída de YouTube alrededor de las 7.30 p. m. Por medio de la red social X (antes Twitter).

En efecto, las personas escribieron sus mensajes alertando de estas fallas con el hashtag #YouTubeDown, la cual se posicionó en las tendencias más comentadas en las últimas horas.

"Mensaje de error: ‘Algo salió mal’ y pantalla en blanco", "La página de inicio no carga nada, ni siquiera las burbujas principales de mi cuenta o la opción de crear", "No puedo ver YouTube en la televisión y tampoco puedo iniciar sesión", fueron algunos de los comentarios.

El Club de la Green Card California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios. Leer más Compartir El Club de la Green Card Share 00:00 · 00:00