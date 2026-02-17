Ernesto Álvarez dice que próximo canciller debe "hilar fino" para reconvertir cita de Jerí con Trump tras censura

La reciente censura de José Jerí por parte del Congreso no solo ha provocado un cambio en el liderazgo del Ejecutivo, sino que ha dejado en suspenso compromisos internacionales de alto nivel, según el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

En declaraciones a RPP, recordó que el país tenía en agenda dos citas cruciales: una minicumbre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 7 de marzo, y un encuentro con el papa León XIV previsto para el mes de mayo.



Para Álvarez, al haber sido formuladas estas invitaciones a título de jefe de Estado, la salida de Jerí obliga a una maniobra diplomática inmediata.

Según explicó, el próximo titular de Relaciones Exteriores tendrá la misión de gestionar que estas convocatorias no se pierdan, sino que se trasladen formalmente a quien asuma la presidencia de la República para garantizar la continuidad de la presencia peruana en el escenario global.



"Esas invitaciones, bueno la de Estados Unidos es muy importante para el país, y entiendo yo que quien sea canciller en el futuro va a tener que hilar fino para lograr reconvertirla en una invitación para el nuevo jefe de Estado", afirmó.



La preocupación de Álvarez se centra especialmente en la reunión con Donald Trump debido al contexto de reordenamiento de influencias en la región.

Para el aún jefe del gabinete, el Perú se encuentra en una posición donde no puede permitirse ausencias en los foros donde se discuten intereses comerciales, tecnológicos y de defensa, especialmente cuando otros países vecinos podrían ocupar esos espacios de influencia ante la potencia norteamericana.

En ese sentido, la administración entrante deberá entender que la invitación de la Casa Blanca responde a una necesidad de Estados Unidos por consolidar aliados en el hemisferio, señaló Álvarez.

Además, subrayó que cualquier retraso o inacción en la reconversión de esta cita podría relegar al país frente a competidores directos que están listos para aprovechar la coyuntura política peruana.



"Para nosotros es sumamente importante, porque Estados Unidos está ahora en la posición de requerir aliados dentro del hemisferio y Perú no puede quedarse a la saga, porque sus posibles adversarios comerciales, tecnológicos e inclusive de defensa son precisamente aquellos que pueden aprovechar mejor este momento", sostuvo.



Equilibrio geopolítico entre potencias



Más allá de las citas puntuales, el análisis de Álvarez apunta a un desafío mayor que deberá heredar el nuevo canciller: la gestión de la "situación delicada" que supone la rivalidad entre China y Estados Unidos.

El primer ministro recordó que, aunque China es actualmente el principal socio comercial del Perú, la relación con Estados Unidos es fundamental por la coincidencia en valores democráticos y la visión de vida occidental.



El reto para el sucesor de Jerí será, por tanto, mantener una postura de multilateralidad que evite conflictos con cualquiera de las dos potencias, dijo Álvarez.

Al respecto, insistió en que el equilibrio debe ser la norma de la política exterior peruana, cuidando los beneficios económicos que aporta el gigante asiático sin descuidar la alianza política histórica con Washington.



"Nosotros tenemos el gran reto de mantener nuestra multilateralidad y de tener siempre a China como nuestro principal socio comercial, pero a Estados Unidos como a nuestro aliado político y socio en cuanto a los valores y a la visión de vida occidental", puntualizó.

