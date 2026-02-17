Con Sofía Vergara y Becky G, Karol G celebró sus 35 años con una sorprendente fiesta [VIDEO]

Karol G celebró su cumpleaños 35 dando una sorprendente fiesta con celebridades y amigos. | Fuente: Facebook (KaRoL G)

Karol G festejó su cumpleaños 35 a lo grande. La popular ‘Bichota’ realizó una increíble fiesta la noche del último sábado 14 de febrero en un club privado donde citó a sus amigos para una “celebración privada”, informó la revista Hola!

Al evento acudieron diversas personalidades y famosos con un ambiente rodeado de música, luces de colores, una esfera, baile y mucha alegría, elementos característicos de la artista colombiana.

Fue la propia intérprete de Mi ex tenía razón la que subió en su cuenta de Facebook fotos y videos donde se le ve con un pantalón negro apretado y una blusa negra transparente, además, de lentes oscuros luciendo unos collares en su cuello y sortijas en sus manos.

En una de las fotos, se ve a Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, saludando a la actriz colombo-estadounidense Sofía Vergara, quien estaba dentro de la fiesta. En otra imagen, aparece la cantante urbana abrazando a su colega Becky G, con quien grabó 'MAMIII', tema lanzado en abril de 2022.

Del mismo modo, videos mostraban a la artista nacida en Medellín moviendo su amplia cabellera dorada y bailando —de manera sensual— al ritmo de la música junto a sus invitados. En efecto, Karol apareció sonriendo, demostrando su felicidad por estar con ellos.

Finalmente, la también compositora mostró una llamativa torta decorada y otra que tenía su foto y un corazón con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Carolina”.