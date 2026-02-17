Últimas Noticias
Con Sofía Vergara y Becky G, Karol G celebró sus 35 años con una sorprendente fiesta [VIDEO]

Karol G celebró su cumpleaños 35 dando una sorprendente fiesta con Sofía Vergara y Becky G.
Karol G celebró su cumpleaños 35 dando una sorprendente fiesta con Sofía Vergara y Becky G. | Fuente: Facebook (KaRoL G)/Instagram (sofiavergara)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de estar en 'La casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, Karol G compartió fotos y videos donde se le vio celebrando su cumpleaños el último 14 de febrero.

Karol G celebró su cumpleaños 35 dando una sorprendente fiesta con celebridades y amigos
Karol G celebró su cumpleaños 35 dando una sorprendente fiesta con celebridades y amigos. | Fuente: Facebook (KaRoL G)

Karol G festejó su cumpleaños 35 a lo grande. La popular ‘Bichota’ realizó una increíble fiesta la noche del último sábado 14 de febrero en un club privado donde citó a sus amigos para una “celebración privada”, informó la revista Hola!

Al evento acudieron diversas personalidades y famosos con un ambiente rodeado de música, luces de colores, una esfera, baile y mucha alegría, elementos característicos de la artista colombiana.

Fue la propia intérprete de Mi ex tenía razón la que subió en su cuenta de Facebook fotos y videos donde se le ve con un pantalón negro apretado y una blusa negra transparente, además, de lentes oscuros luciendo unos collares en su cuello y sortijas en sus manos.

En una de las fotos, se ve a Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, saludando a la actriz colombo-estadounidense Sofía Vergara, quien estaba dentro de la fiesta. En otra imagen, aparece la cantante urbana abrazando a su colega Becky G, con quien grabó 'MAMIII', tema lanzado en abril de 2022.

Del mismo modo, videos mostraban a la artista nacida en Medellín moviendo su amplia cabellera dorada y bailando —de manera sensual— al ritmo de la música junto a sus invitados. En efecto, Karol apareció sonriendo, demostrando su felicidad por estar con ellos.

Finalmente, la también compositora mostró una llamativa torta decorada y otra que tenía su foto y un corazón con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Carolina”.

Con baile y mucha música, Karol G celebró su cumpleaños el último sábado 14 de febrero.
Con baile y mucha música, Karol G celebró su cumpleaños el último sábado 14 de febrero. | Fuente: Facebook (KaRoL G)

Karol G despertó con increíble detalle por su cumpleaños: "Agradecida de Dios"

Horas antes de la fiesta, Karol G decidió compartir con sus millones de seguidores la primera sorpresa que recibió por su cumpleaños: un pastel naranja decorado con la figura de guacamayo encima.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de Mañana será bonito mostró una imagen donde aparece sentada en su cama con su blusa para dormir y mirando el peculiar obsequio.

"Agradecida con Dios por un año más de vida (…) por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así (…) Happy Birthday, 'Bichota'", se lee en el mensaje de la publicación de la artista que ya cuenta con más de 3,2 millones de reacciones.

Por otro lado, Sofía Vergara compartió un carrusel de fotos con Karol G. La famosa actriz de Griselda se mostró con una copa de vino en la mano acompañada de la cumpleañera. Además, expuso un video donde ambas desfilan con sensualidad para la pasarela.

"Feliz cumpleaños a la más más. Te quiero, Karol G. Feliz Día de San Valentín", sostuvo Vergara en su post.

Karol G bailó en ‘La casita’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Karol G fue una de las celebridades que estuvo en 'La casita' de Bad Bunny, ubicada en medio del campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo 8 de febrero.

Por otro lado, el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal fue otra celebridad que sorprendió al estar dentro de la icónica casa del puertorriqueño.

Haciendo movimientos con los brazos y moviendo las caderas, también se pudo ver a la rapera Cardi B. Junto a ella, se movía la actriz y modelo Jessica Alba, quien tiene descendencia mexicana.

Otra artista latina presente en ‘La casita’ fue la cantante y compositora puertorriqueña, Young Miko, quien no dudó en seguir los pasos de la canción Yo perreo sola junto con los otros artistas.

