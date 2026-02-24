Fuerza Aérea pone bajo resguardo a perrito chihuahua que sobrevivió a accidente aéreo que dejó 15 fallecidos en Chala

En un escenario marcado por el dolor tras la caída de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la región de Arequipa, surgió un inesperado relato de supervivencia. Un perro de raza chihuahua fue localizado con vida entre los restos de la aeronave que se precipitó el pasado domingo en una ladera del anexo de Challaviejo, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

El hallazgo se produjo luego de que el equipo de auxilio completara una extenuante caminata de aproximadamente cuatro horas para alcanzar la cumbre de la montaña donde impactó la unidad.



La mascota viajaba en una canastilla de transporte que fue divisada por los rescatistas al llegar al punto del impacto. Al momento de abrir el compartimento, el pequeño animal salió rápidamente hacía el cuerpo de su propietario en la zona del desastre.

La presencia del perrito generó una profunda emoción entre los integrantes de las brigadas de búsqueda, quienes confirmaron que el chihuahua es uno de los sobrevivientes de este trágico suceso que cobró la vida de 15 personas, entre personal militar y civiles.



Actualmente, el pequeño chihuahua se encuentra bajo la custodia y protección del personal de la Fuerza Aérea del Perú.

Aunque su estado de salud parece estable tras haber pasado tiempo en la zona del siniestro, los representantes de la institución indicaron que aún no se ha definido cuál será el destino final o el hogar permanente de la mascota.



Traslado de las víctimas y diligencias legales



Mientras se coordina el cuidado del animal, las autoridades del Ministerio Público han procedido con las diligencias de ley en la cima de la montaña. La fiscal Yolanda Medina Ríos encabezó el equipo encargado del levantamiento de los cuerpos, una labor compleja que se extendió por cerca de ocho horas debido a la geografía accidentada y la densa nubosidad que dificultó las operaciones aéreas iniciales.

Los restos de las quince víctimas fueron trasladados primero hacia la morgue del centro de salud de Chala y posteriormente hacia la ciudad de Arequipa para continuar con los procedimientos legales pertinentes.



El accidente se produjo el domingo cuando la aeronave perdió contacto mientras sobrevolaba la zona, siendo localizada finalmente el lunes, momento en que se confirmó el deceso de todos los ocupantes.

El equipo de recuperación estuvo integrado por personal de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y representantes de la fiscalía, quienes trabajaron de manera conjunta para el traslado de los fallecidos en horas de la madrugada.