Pensó en Sport Boys: Gustavo Dulanto revela que siempre tuvo el deseo de jugar con el club rosado

De crema a rosado. Gustavo Dulanto salió en condición de préstamo de Universitario hacia Sport Boys, en donde continuará con su carrera profesional a lo largo de la temporada 2026 del fútbol peruano.

En Sport Boys, Gustavo Dulanto vestirá su quinta camiseta en la liga peruana de primera división. Está ilusionado con su nueva etapa y así lo evidenció por medio de sus redes sociales oficiales. Espera destacar con el elenco de la provincia constitucional del Callao.

"Feliz de llegar a un Club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado ya que siempre fui al Callao, veía a la gente amar y defender a su querido Boys", fue lo que dijo Dulanto en Instagram.

Un Sport Boys con Gustavo Dulanto

Después, se mostró agradecido con la dirigencia rosada por la oportunidad de vestir la indumentaria de uno de los conjuntos más representativos del país.

"Agradecer a los directivos por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando", mencionó el también ex Riga y Sheriff Tiraspol, cuadros europeos.

Por último, pero no menos importante, Gustavo Dulanto agregó que aguarda que la nueva temporada 2026 sea mejor para Sport Boys. En la pasada, el cuadro rosado aseguró su permanencia en la Liga1 en las últimas fechas.

"Espero y ansió que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. ¡Chimpún Callao!", agregó el zaguero central.

En Sport Boys, le dieron la bienvenida a Dulanto

Desde Sport Boys, saludaron la incorporación de Gustavo Dulanto, quien vestirá la indumentaria rosada por primera vez en su carrera. Busca ser titular en el puerto del Callao.

"Gustavo Dulanto viene a préstamo desde Universitario y formará parte de 'El Primer Campeón' por toda la temporada 2026", le dijeron al futbolista vía redes sociales.