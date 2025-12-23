Últimas Noticias
Fechas y horarios confirmados para los partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026

Melgar y Cienciano serán rivales en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026
Melgar y Cienciano serán rivales en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 | Fuente: Liga1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cienciano enfrentará a Melgar y Alianza Atlético recibirá a Deportivo Garcilaso en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

Camino definido hacia La Gran Conquista. La Conmebol dio a conocer este martes la programación de los partidos correspondientes a la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

En esta instancia participan cuatro equipos de ocho federaciones (menos Argentina y Brasil). Los elencos se enfrentarán en llaves nacionales a partido único y cada ganador clasificará a la Fase de Grupos.

Los representantes de Perú para esta edición de la Copa Sudamericana son Alianza Atlético, Melgar, Cienciano y Deportivo Garcilaso.

El sorteo determinó que habrá ‘Clásico del Sur’. En Cusco, Cienciano medirá fuerzas con Melgar el jueves 5 de marzo.

La otra llave peruana la jugarán Alianza Atlético y Melgar. Los ‘churres’ no podrán utilizar el Campeones del 36 como recinto para el torneo internacional, por lo que inscribieron al Estadio Mansiche de Trujillo como escenario para la contienda.

Copa Sudamericana 2026: programación de la primera fase

Martes 3 de marzo

  • 5:00 p.m. Independiente Petrolero (BOL) vs. Guabirá (BOL) – Estadio por confirmar
  • 5:00 p.m. Montevideo City (URU) vs. Defensor Sporting (URU) – Estadio Parque Alfredo Víctor Viera
  • 7:30 p.m. Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Monagas (VEN) – Estadio Misael Delgado
  • 7:30 p.m. Cobresal (CHI) vs. Audax Italiano (CHI) - Estadio Zorros del desierto
  • 9:00 p.m. Alianza Atlético (PER) vs. Deportivo Garcilaso (PER) – Estadio Mansiche

Miércoles 4 de marzo

  • 5:00 p.m. Blooming (BOL) vs. San Antonio Bulo Bulo (BOL) – Estadio Ramón Tahuichi
  • 5:00 p.m. Caracas (VEN) vs. Metropolitanos (VEN) – Estadio Olímpico UCV
  • 7:30 p.m. Atlético Nacional (COL) vs. Millonarios (COL) – Estadio Atanasio Girardot
  • 7:30 p.m. Universidad de Chile (CHI) vs. Palestino (CHI) - Estadio Nacional Julio Martínez
  • 7:30 p.m. Sportivo Trinidense (PAR) vs. Olimpia (PAR) - Estadio Defensores del Chaco
  • 9:00 p.m. Deportivo Cuenca (ECU) vs. Libertad (ECU) – Estadio George Capwell

Jueves 5 de marzo

  • 5:00 p.m. Nacional (PAR) vs. Recoleta (PAR) – Estadio Defensores del Chaco
  • 5:00 p.m. Boston River (URU) vs. Racing (URU) – Estadio Centenario
  • 7:30 p.m. América de Cali (COL) vs. Atlético Bucaramanga (COL) – Estadio Olímpico Pascual Guerrero
  • 7:30 p.m. Cienciano (PER) vs. FBC Melgar (PER) - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 9:00 p.m. Orense (ECU) vs. Macará (ECU) – Estadio 9 de Mayo

Partidos en horario peruano

Alianza Atlético Copa Sudamericana Deportivo Garcilaso Cienciano Melgar FBC Melgar

