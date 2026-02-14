Alexander Callens sobre su retorno a la Selección Peruana: "Vamos a ver si el nuevo DT me quiere"

Alexander Callens sigue su tratamiento luego de anunciar que sufre de una alteración cardiaca. El defensa es optimista y no ve lejano su retorno a la Selección Peruana. Hoy su prioridad es estar recuperado al cien por ciento, pero no dejó de mostrar sus ganas de volver a vestir la ‘Bicolor’. Aunque todo dependerá del nuevo entrenador Mano Menezes.

En una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, Alexander Callens dijo: "Volver a la Selección Peruana ahora mismo no lo tengo pensado, creo que hay muchos jugadores ahora mismo. Una vez que esté recuperado al cien por cien vamos a ver si puedo volver y si es que el nuevo entrenador me quiere también, eso no lo sabemos".

Alexander Callens tiene 33 años. | Fuente: Instagram

Mano Menezes, en una de sus primeras conferencias de prensa, dio cuenta del cambio generacional para el elenco nacional en el mediano plazo. "Vamos a hacer una renovación, traer jugadores más jóvenes y este ciclo lo vamos a dividir en partes para ver los que confirmen nuestras impresiones. Que con esa mezcla de juventud y experiencia tengamos una selección más fuerte", apuntó el DT.

Por eso Alexander Callen comentó que dependerá del entrenador si considera darle una nueva oportunidad en la bicolor. El defensa ya tiene 33 años y todavía no tiene clara una fecha de retorno a las canchas.

En febrero del año pasado, el futbolista -perteneciente al AEK Atenas- anunció su alejamiento de las canchas debido a un proceso viral que generó una ligera alteración cardíaca. “Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo", dijo en aquella oportunidad.