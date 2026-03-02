“¡Ya había cobrado saque de meta!”: Angelo Campos y su reclamo por arbitraje ante Alianza Lima

Alianza Lima se impuso 1-0 ante UTC con un gol de Renzo Garcés a poco del final del partido disputado este sábado en Cajamarca, por lo que ahora el cuadro íntimo es el único líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

La victoria acabó con polémica porque desde el cuadro cajamarquino indicaron que el tiro de esquina – una jugada previa que derivó en el gol de Garcés – fue mal cobrado porque la pelota fue sacada de la cancha por el delantero íntimo, Federico Girotti.

El portero del conjunto cajamarquino, Angelo Campos, usó sus redes sociales para hacer un duro reclamo contra el árbitro Micke Palomino, quien cobró el tiro de esquina a favor de Alianza el tiempo de descuento.

Este fue el pronunciamiento de parte de Angelo Campos.Fuente: @angelocampos12

Lo que dijo Angelo Campos por Alianza Lima

"Desde la cabina me confirmaron que fue tiro de esquina. ¿Por qué cambió de decisión? Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina", sostuvo el guardameta en su cuenta oficial de Instagram a modo de historia.

Asimismo, el también exarquero blanquiazul dio más detalles respecto a la acción previa que conllevó al tanto de Garcés en la altura cajamarquina.

"En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. 'Desde la cabina me confirmaron que fue tiro de esquina'. Esas fueron las palabras exactas", añadió Angelo Campos.

Con este resultado a favor, Alianza Lima llegó a los 13 puntos y en la próxima jornada -el lunes 9 de marzo- visita a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA.

Del otro lado de la esquina, el popular 'Gavilán' se queda con diez unidades y jugará fuera de cosa contra Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo.