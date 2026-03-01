UTC presentará un reclamo formal luego del partido ante Alianza: "El fútbol se gana en cancha, no en cabina"

UTC no se queda de brazos cruzados tras su partido del último sábado. Resulta que el cuadro de Cajamarca elevará una queja por la jugada previa que terminó en el gol de Renzo Garcés, en lo que fue victoria 1-0 de Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Así lo indicó Osías Ramírez, presidente de UTC, en su cuenta oficial de X. El mandamás del 'Gavilán' mostró su molestia en redes sociales luego de la caída en condición de local en el Estadio Héroes de San Ramón.

"La decisión inicial fue saque de arco. El VAR la cambia a córner. De ese córner llega el gol. Influye directamente en el resultado. Presentaremos reclamo formal y solicitaremos audios VAR. UTC exige transparencia y respeto", sostuvo el directivo.

Asimismo, agregó que "El fútbol no puede tolerar decisiones que influyan directamente en el marcador".

La protesta de UTC frente a Alianza Lima

Además, indicó que solicitarán los audios del VAR para conocer qué fue lo que se discutió para que finalmente la jugada termine en tiro de esquina a favor de los íntimos.

"¿Quién devuelve lo perdido? En el primer partido nos anularon un gol. El árbitro fue sancionado 4 fechas. El gol nunca volvieron. Hoy otra decisión polémica termina influyendo en el resultado. No pedimos favores. Pedimos transparencia. Pedimos respeto. Que publiquen los audios del VAR. Que el país vea y escuche. El fútbol se gana en la cancha. No en cabina", finalizó.

Para este partido, Alianza tuvo una oncena titular conformada por Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Lios Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo Luis Ramos.

En tanto, en UTC salieron con Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce (expulsado), Marcos Lliuya, David Camacho; Adolfo Muñoz y Marlon De Jesús.