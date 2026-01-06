Últimas Noticias
Alianza Lima anuncia renovación de cuatro decisivas futbolistas para Liga Femenina 2026

Alianza Lima es bicampeona de la Liga Femenina. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima, dirigido por José Letelier, buscará este año consagrarse tricampeón en la Liga Femenina.

Alianza Lima se sigue armando y este martes anunció la renovación de cuatro futbolistas que fueron decisivas en el bicampeonato de la Liga Femenina.

Las jugadoras que han renovado su contrato son Neidy Romero, Heidy Padilla, Yomira Tacilla y Emily Flores, quienes continuarán militando durante la temporada 2026.

"Nuestras hermanas se quedan en casa para seguir haciendo historia", dice el mensaje de Alianza acompañada de una gráfica en la que aparecen las mencionadas futbolistas.

"¡Vamos por más, siempre!", agrega el equipo blanquiazul que seguirá con el chileno José Letelier en el banquillo.

Hay que recordar, que Alianza dio a conocer que Rafinha Márquez, más conocida como Rafinha, ya no formará parte en el equipo íntimo.

¿Cuándo inicia la pretemporada de Alianza?

Alianza Lima iniciaría su pretemporada a partir de la segunda semana de enero bajo la batuta de José Letelier.

Tags
Alianza Lima Alianza Femenino Liga Femenina

