Pura calidad: la Liga Femenina presentó a sus nominadas para 'Mejor Jugadora' de la temporada 2025

La Liga Femenina de Fútbol 2025 tuvo como campeón a Alianza Lima. Y es que las íntimas le ganaron en la gran final a Universitario, coronándose en la sede de VIDU.

Es así que, como era de esperarse, la Liga Femenina del fútbol peruano dio cuenta de sus nominadas al premio de Mejor Jugadora. Adriana Lúcar, quien fue vital con goles en Alianza Lima, está entre las cinco que apuntan a llevarse el premio que otorga la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por su parte, la colombiana Catalina Usme, quien ya no pertenece a Universitario de Deportes, es otra futbolista que perfila a llevarse el galardón. No podía faltar, además, Rafaela Marqués de Alianza.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La Liga Femenina y las jugadores que destacaron

También, luchan por llevarse el premio a la mejor futbolista de la temporada referentes como Karol Murcia (Sporting Cristal) y Raquel Bilcape (FBC Melgar).

No todo queda allí porque desde la FPF tienen en cuenta la premación al Mejor Gol del Año en el certamen tuvo a las íntimas como campeones.

Es así que tantos de Catalina Usme (Universitario), Eugenia Delgado (Def. del Ilucan), Emily Flores (Alianza Lima), Yormary Álvarez (Sporting Cristal) y Milena Tomayconsa (Sporting Cristal) fueron seleccionados. Además, como mejores arqueras están Gabriela Bórquez ('U'), Maryory Sánchez (Alianza) y Karla López (Mannucci).

Por último, pero no menos importantes, como mejores entrenadores fueron nominados Andrés Usme (Universitario), José Letelier (Alianza Lima), Vivian Ayres (Sporting Cristal) y Luis Cordero (CA Mannuci).

Novedad para Universitario en la Liga Femenina

Hacia lo que será la temporada 2026 de la Liga Femenina, en la escuadra merengue anunciaron al chileno Carlos Véliz como su nuevo director técnico.

"Se caracteriza por una propuesta táctica ordenada, intensidad en el juego y un enfoque competitivo que potencia el rendimiento colectivo e individual de sus futbolistas, cualidades que se alinean con el proyecto deportivo de las Leonas", indicaron desde las redes sociales de Universitario.