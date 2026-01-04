"Nuestra bicampeona": Alianza Lima anunció la salida de brasileña Rafinha

Alianza Lima anunció una gran baja para la próxima Liga Femenina. Y es que Rafinha Márquez, más conocida como Rafinha, ya no formará parte en en equipo que dirige el chileno José Letelier.



A través de sus redes sociales, el equipo blanquiazul confirmó el adiós de Rafinha, que se va como referente y capitana en el bicampeonato del 2024 y 2025.

"Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana", empezó Alianza sobre el fin de ciclo de Rafinha, que fue figura en la final ante Universitario de Deportes.

"Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa, Rafinha", agregó.

Recordemos, que Rafinha ha sido nominada en la terna de mejor jugada de la última temporada de la Liga Femenina.

Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana.💙



Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa, Rafinha. 👏🏾♾️ pic.twitter.com/WIcQtMaex1 — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) January 4, 2026