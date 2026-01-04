Últimas Noticias
"Nuestra bicampeona": Alianza Lima anunció la salida de brasileña Rafinha

Se va la crack brasileña Rafinha de Alianza.
Se va la crack brasileña Rafinha de Alianza. | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo: WILDER DAZA
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima agradeció a Rafinha que fue clave en los dos últimos títulos en la Liga Femenina.

Alianza Lima anunció una gran baja para la próxima Liga Femenina. Y es que Rafinha Márquez, más conocida como Rafinha, ya no formará parte en en equipo que dirige el chileno José Letelier.

A través de sus redes sociales, el equipo blanquiazul confirmó el adiós de Rafinha, que se va como referente y capitana en el bicampeonato del 2024 y 2025.

"Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana", empezó Alianza sobre el fin de ciclo de Rafinha, que fue figura en la final ante Universitario de Deportes.

"Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa, Rafinha", agregó.

Recordemos, que Rafinha ha sido nominada en la terna de mejor jugada de la última temporada de la Liga Femenina.

Rafinha Alianza Lima Alianza Femenino Liga Femenina

