"Cada etapa deja una huela": Alianza Lima anunció la salida de Pablo Lavandeira

Se terminó una nueva etapa en Alianza Lima. El cuadro de La Victoria anunció la no continuidad de Pablo Lavandeira.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo íntimo despidió al uruguayo, quien jugó por todo el 2025.

"Cada etapa deja huella. Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del club", escribió Alianza Lima acompañado del video con los goles del uruguayo.

𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒂 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂. 💙



Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club.👏🏾 pic.twitter.com/5ITjuqTk25 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 28, 2025

Pablo Lavandeira y su paso por Alianza Lima

Pablo Lavandeira jugó dos etapas en Alianza Lima. La primera fue en la temporada 2022, donde disputó 44 partidos y marcó 13 goles. Al año siguiente, solo jugó 17 partidos y anotó un solo gol, ya que a mitad de temporada se fue a Melgar.

En el 2025, volvió a Alianza Lima. Empezó siendo titular, pero una lesión lo alejó de los campos casi todo el año. Solo jugó 16 cotejos y anotó un solo gol.