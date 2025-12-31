Federico Girotti y sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima: "Mi objetivo es ayudar al equipo a salir campeón"

La tiene clara. Federico Girotti, nuevo futbolista de Alianza Lima, aseguró que su principal objetivo en el cuadro de La Victoria es salir campeón.

En conversación con Alianza Lima TV, el argentino dijo que llevar al equipo íntimo es una gran oportunidad en su carrera y espera sumar goles para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

"Estoy muy contento de llegar a Alianza. Es una oportunidad única en mi carrera. Es un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo (...) Lo enfrenté este año y me gustó mucho la hinchada, la cancha, es uno de los clubes más importantes de Sudamérica y es un gran paso", indicó en un primer momento.

"El objetivo personal es ayudar al club a salir campeón, es lo que se busca, hacer la mayor cantidad de goles para ayudar al equipo, para eso me trajeron. El objetivo grupal será ser campeón, llegar a lo más alto, intentar volver al equipo a la fase de grupos de la Libertadores o Sudamericana", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Qué lo motivo a llegar a Alianza Lima?

Por otro lado, reveló que, cuando recibió el llamado de Alianza Lima, empezó a buscar referencias de la ciudad y del club, y que eso lo convenció de darle el sí al cuadro de La Victoria.

"Cuando recibí el llamado de Alianza, empecé a pedir referencias del club, de la ciudad, me dijeron que es una ciudad hermosa", dijo al inicio.

"Lo he recorrido estos días y la verdad me sorprende lo linda que es. Y, bueno, el club ahora, llegándolo a conocer un poco más, es un club muy lindo, muy grande, con mucha pasión, como los clubes de Argentina", finalizó.