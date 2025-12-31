Franco Velazco defendió la contratación de Sekou Gassama: "Hay tantos que hablan estupideces"

Sekou Gassama es la apuesta de Universitario de Deportes para reforzar su ataque en la temporada 2026. El delantero senegalés-español es el atacante extranjero que se suma al plantel, con el que los cremas no realizarán más incorporaciones ofensivas según confirmó su administrador Franco Velazco.

“En la parte de la línea de ataque ya no van a haber más refuerzos, con Gassama, estamos completando la línea ofensiva del equipo”, dijo en Tiempo Crema.

El fichaje de Sekou Gassama, de 30 años, ha generado cuestionamientos por parte de los aficionados de la ‘U’, debido al presente del futbolista, con solo 13 partidos jugados en el 2025.

“No nos parece la agudeza y la crítica desenfrenada de los hinchas, son muy pocos los que están comportándose de manera ponderada porque la única forma de valorar o de criticar a un jugador es con su desempeño en el campo de juego, cosa que todavía no ha ocurrido”, señaló el directivo.

Velazco a la defensa de Gassama

La pretemporada de Universitario se pondrá en marcha desde el viernes 2 de enero, sin embargo, Sekou Gassama se incorporará a los trabajos dos semanas después aproximadamente. El motivo responde a problemas en el ámbito familiar.

“Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado que esperamos se pueda solucionar. Desde que estampa la firma y se convierte en jugador de Universitario, es parte nuestra familia y lo estamos ayudando para que, Dios mediante, podamos tener buenas noticias de su entorno familiar. Hay incluso familiares menores que están involucrados, que no queremos tampoco afectar y estamos cuidando un poco la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a hablar, a atacar, no sabe que el futbolista no es un robot, es un ser humano, y hoy Gassama, está pasando por un momento difícil”, señaló Franco Velazco.

“Es un jugador que tiene formación europea y es un jugador que ya tiene una tarea física encargada justamente por el comando técnico, ¿no? Entonces se espera que él se pueda integrar en la quincena de enero”, dijo sobre el delantero que tuvo como último club al Eldense del ascenso español.

Sekou Gassama, el ‘9’ extranjero de Universitario

Franco Velazco precisó que trabajaron con Javier Rabanal en sumar los fichajes para la nueva temporada según las necesidades del estratega.

“Álvaro (Barco) tiene la responsabilidad de buscar a los refuerzos, felizmente ya teníamos nosotros avanzado un portafolio. Llegó el profesor Rabanal y justamente con él terminamos de perfilar las decisiones respecto a la contratación. El técnico ha estado involucrado, lo cual nos da la tranquilidad porque los jugadores que se están escogiendo forman parte también de lo que él quiere que plasmar táctica y técnicamente en el campo de juego”, mencionó.

“El hincha tiene que ser tranquilo, acá hay un grupo de profesionales. No es que él (Gassama) está ahorita totalmente desconectado de las responsabilidades que tiene ya como profesional. Tiene comunicación con el comando técnico y estoy seguro que en las condiciones físicas, porque tenemos las mejores referencias de él, su conexión para empalmar con la pretemporada no va a ser un inconveniente”, finalizó Velazco.