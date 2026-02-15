Tradición y respeto: Universitario y el saludo a Alianza Lima por su aniversario

Universitario de Deportes compartió un saludo en sus redes sociales dirigido a su clásico rival, Alianza Lima. El gesto de respeto llegó en una fecha significativa para los íntimos y se convirtió en una clara demostración de respeto que trasciende la conocida rivalidad entre ambos equipos e hinchas.

"Feliz Aniversario, club Alianza Lima", fue el mensaje de los cremas saludando los 125 años del club de La Victoria.

𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗮 pic.twitter.com/k5Z6RzgzCQ — Universitario (@Universitario) February 15, 2026

Cabe destacar que ambos clubes se encuentran enfocados en sumar punto en la Liga 1, ya que tanto Alianza Lima como Universitario han manifestado que la meta para este 2026 es dar la vuelta a fin de año. Los íntimos quieren hacerlo por sus 125 años y los cremas sueñan con el tetracampeonato.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, señaló que el título es una obligación que los blanquiazules llevan en la sangre. "Nuestro objetivo esencial y trascendental este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario. Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante", dijo.

Fernando Cabada explicó que el objetivo es claro a pesar de que Universitario de Deportes está buscando el tetracampeonato: "Una institución como Alianza Lima no vive mirando al frente, se mira a sí misma. No estamos pensando en el vecino. Cumplimos 125 años y nuestro objetivo es campeonar"