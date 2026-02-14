Liga 1: Comerciantes Unidos y Los Chankas se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Comerciantes Unidos vs Los Chankas. El duelo, a disputarse en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Robin Segura Tuanama.

Comerciantes Unidos y Los Chankas se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra. El partido corresponde a la fecha 3 del campeonato peruano.

Así llegan Comerciantes Unidos y Los Chankas

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano

Comerciantes Unidos cayó 1 a 2 ante Alianza Lima en el Alejandro Villanueva.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos del campeonato peruano

Los Chankas llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Alianza Atlético.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Los Chankas fueron los ganadores por 3 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robin Segura Tuanama.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Cusco FC: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Grau: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Sport Huancayo: 22 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Melgar: 27 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Horario Comerciantes Unidos y Los Chankas, según país