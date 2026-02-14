Liga 1: Comerciantes Unidos y Los Chankas se encuentran en la fecha 3

Comerciantes Unidos y Los Chankas se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra. El partido corresponde a la fecha 3 del campeonato peruano.
Así llegan Comerciantes Unidos y Los Chankas
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano
Comerciantes Unidos cayó 1 a 2 ante Alianza Lima en el Alejandro Villanueva.
Últimos resultados de Los Chankas en partidos del campeonato peruano
Los Chankas llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Alianza Atlético.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Los Chankas fueron los ganadores por 3 a 2.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Robin Segura Tuanama.
Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Cusco FC: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Grau: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Sport Huancayo: 22 de febrero - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Melgar: 27 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
Horario Comerciantes Unidos y Los Chankas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas