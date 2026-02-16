Últimas Noticias
"Estamos desprotegidos": conductores de 'El Rápido' no descartan renunciar por miedo a ser víctimas de la criminalidad

'El Rápido' expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia.
'El Rápido' expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia. | Fuente: Facebook/El Rapido S.A.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Algunos trabajadores de la empresa 'El Rápido', en el distrito limeño de San Martín de Porres, indicaron a RPP su intención de renunciar ante el riesgo de ser víctimas de otro ataque.

Lima
00:00 · 02:03

Conductores de la empresa de transporte 'El Rápido' señalaron que podrían dejar de brindar el servicio con la finalidad de proteger sus vidas, en medio del incremento de asesinatos a sus colegas, como lo ocurrido con el chofer de JC Bus el último sábado.

"Posiblemente algunos choferes se retiran. Yo la verdad también porque me da miedo. Uno tiene familia. Yo tengo más de 15 años trabajando y estamos desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que dar un paso atrás porque también primero es la vida. [¿Usted dejará de trabajar?] Sí, yo creo que ya dejó de trabajar. Ya tengo dos años en 'El Rápido', no es por la empresa, sino por lo que está pasando", expresó a RPP un chofer.

Personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía permanece a escasos metros del patio de maniobras de 'El Rápido' como parte del plan de seguridad que se les ofreció.

El caso

Como se recuerda, este lunes 16 de febrero, 'El Rápido', San Germán, 'La 50', Huáscar, Santa Rosa, Salamanca Parral, Lipetsa y Evipusa comunicaron que no brindarán servicio de transporte en medio de la medida de protesta por el asesinato del chofer de JC Bus.

'El Rápido' fue el primero que dio el anuncio la tarde del domingo, que tomó esta medida ante la “falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, enfatizó en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el 2025 hubo 138 víctimas de atentados vinculados a presuntos hechos de extorsión. 75 de ellos fallecieron y 63 quedaron lesionados. 

SMP: Conductores de El Rápido no descartan renunciar a su trabajo por miedo a ser víctimas de la criminalidad
SMP: Conductores de El Rápido no descartan renunciar a su trabajo por miedo a ser víctimas de la criminalidad | Fuente: RPP
