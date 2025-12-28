Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Prensa italiana apunta que Juan Pablo Freytes, exAlianza Lima, será el nuevo fichaje del Bologna

Juan Pablo Freytes anoto en el Mundial de Clubes 2025.
Juan Pablo Freytes anoto en el Mundial de Clubes 2025. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

De concretarse el pase de Juan Pablo Freytes desde Fluminense hacia Bologna, Alianza Lima recibirá un millonario pago. ¿Cuánto ganarían los íntimos?

Juan Pablo Freytes, en su momento, tuvo destacadas actuaciones con la camiseta de Alianza Lima. Por lo mismo es que Fluminense lo fichó y se lo llevó al Brasileirao, además que el argentino tuvo participación en el último Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Actualmente, Juan Pablo Freytes goza de vacaciones, aunque su futuro está cerca de concretarse rumbo a la Serie A, uno de los principales campeonatos europeos. Así lo afirma Corriere dello Sport por medio de su edición digital.

"Primer fichaje para el Bologna: Freytes llega procedente del Fluminense. Los 'rossoblu' tienen el sí del defensa argentino", es lo que sostiene el citado medio sobre el exfutbolista de Alianza.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
En Alianza Lima, Juan Pablo Freytes no ganó títulos.
En Alianza Lima, Juan Pablo Freytes no ganó títulos. | Fuente: Club Alianza Lima

Juan Pablo Freytes, con destino a Bologna

Asimismo, remarcan que desde el club aguardan la apertura del mercado invernal en el Viejo Continente para anunciarlo.

"Simplemente están esperando a que se abra el mercado de fichajes a principios de enero para hacerlo oficial. Además, los directivos ya han llegado a un acuerdo con el jugador tanto sobre la duración del contrato como sobre el salario", es lo que añaden.

Hay que tener en cuenta que el vínculo de Juan Pablo Freytes, quien jugó tan solo una temporada en Alianza Lima, con Fluminense es hasta el final de la campaña 2028.

Por otra parte, en tierras italianas reportaron respecto al precio que pagará Bologna por los servicios del lateral izquierdo.

"Solo quedan por concretar algunos detalles sobre las primas entre ambos clubes (según informes, el precio del traspaso ronda los 8 millones de euros). El argentino está muy contento de unirse a la liga italiana. Es muy bueno arriba, en situaciones de uno contra uno y en quites", indicaron sobre el jugador.

¿Alianza Lima recibiría un monto por el paso de Juan Pablo Freytes a Bologna?

Alianza Lima es dueño del 30 % del pase de Juan Pablo Freytes, por lo que si se concreta el traspaso en los próximo días, los íntimos recibirán aproximadamente 2,4 millones de euros.

Hay que tener en cuenta, además, que el club 'rosoblu' es el vigente campeón de la Copa Italia y que en la temporada 2025-26 de la Serie A marcha en el sexto puesto con 28 puntos.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Juan Pablo Freytes Alianza Lima Bologna Serie A

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA