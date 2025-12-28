Prensa italiana apunta que Juan Pablo Freytes, exAlianza Lima, será el nuevo fichaje del Bologna

Juan Pablo Freytes, en su momento, tuvo destacadas actuaciones con la camiseta de Alianza Lima. Por lo mismo es que Fluminense lo fichó y se lo llevó al Brasileirao, además que el argentino tuvo participación en el último Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Actualmente, Juan Pablo Freytes goza de vacaciones, aunque su futuro está cerca de concretarse rumbo a la Serie A, uno de los principales campeonatos europeos. Así lo afirma Corriere dello Sport por medio de su edición digital.
"Primer fichaje para el Bologna: Freytes llega procedente del Fluminense. Los 'rossoblu' tienen el sí del defensa argentino", es lo que sostiene el citado medio sobre el exfutbolista de Alianza.