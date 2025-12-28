Prensa italiana apunta que Juan Pablo Freytes, exAlianza Lima, será el nuevo fichaje del Bologna

En Alianza Lima, Juan Pablo Freytes no ganó títulos. | Fuente: Club Alianza Lima

Juan Pablo Freytes, con destino a Bologna

Asimismo, remarcan que desde el club aguardan la apertura del mercado invernal en el Viejo Continente para anunciarlo.

"Simplemente están esperando a que se abra el mercado de fichajes a principios de enero para hacerlo oficial. Además, los directivos ya han llegado a un acuerdo con el jugador tanto sobre la duración del contrato como sobre el salario", es lo que añaden.

Hay que tener en cuenta que el vínculo de Juan Pablo Freytes, quien jugó tan solo una temporada en Alianza Lima, con Fluminense es hasta el final de la campaña 2028.

Por otra parte, en tierras italianas reportaron respecto al precio que pagará Bologna por los servicios del lateral izquierdo.

"Solo quedan por concretar algunos detalles sobre las primas entre ambos clubes (según informes, el precio del traspaso ronda los 8 millones de euros). El argentino está muy contento de unirse a la liga italiana. Es muy bueno arriba, en situaciones de uno contra uno y en quites", indicaron sobre el jugador.

¿Alianza Lima recibiría un monto por el paso de Juan Pablo Freytes a Bologna?

Alianza Lima es dueño del 30 % del pase de Juan Pablo Freytes, por lo que si se concreta el traspaso en los próximo días, los íntimos recibirán aproximadamente 2,4 millones de euros.

Hay que tener en cuenta, además, que el club 'rosoblu' es el vigente campeón de la Copa Italia y que en la temporada 2025-26 de la Serie A marcha en el sexto puesto con 28 puntos.