Alianza Lima presentó denuncia ante la Comisión Disciplinaria contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara

Javier Rabanal, entrenador de Universitario. Y los jugadores Jairo Concha y Caín Fara.
Javier Rabanal, entrenador de Universitario. Y los jugadores Jairo Concha y Caín Fara. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima busca que los elementos de Universitario sean sancionados tras discusión con hinchas de Sporting Cristal.

Alianza Lima presentó una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) contra el entrenador de Univesitario de Deportes, Javier Rabanal, y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, según pudo conocer RPP.

El cuadro blanquiazul solicita que se investiguen los hechos protagonizados por el DT Rabanal, Concha y Fara contras los hinchas de Sporting Cristal al final del choque en el estadio Alberto Gallardo.

Concha y Fara respondieron a los fanáticos celestes, al igual que Javier Rabanal, que se salió de sus casillas, tal como se aprecia en las imágenes en las redes sociales.

De momento, se desconocer que Cristal presentó su reclamo formal por lo sucedido cerca al túnel del coloso celeste rumbo a los vestuarios.

Noticia en desarrollo...


