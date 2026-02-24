Carlos Silvestri resaltó el valor de Hernán Barcos dentro y fuera del campo: "Es un líder positivo"

En medio de la polémica sobre su pasado en Alianza Lima, Carlos Silvestri salió al frente para respaldar a Hernán Barcos de manera categórica. El entrenador de FC Cajamarca lo definió como “un líder positivo” y aseguró que el delantero no solo aporta goles, sino también compromiso dentro y fuera del campo. El 'Pirata' se convirtió en el jugador de la fecha al anotar un hat-trick ante Melgar.

"Hernán es un líder positivo en todo sentido, no solamente dentro del campo, sino fuera del campo también. Yo lo veo muy comprometido con la institución, con el equipo. Es normal que llame la atención con la vigencia que mantiene. Para mí es un profesional a carta cabal. Me imagino que cuando uno tiene todos esos atributos, llama la atención", declaró el entrenador.

Carlos Silvestri destacó la presencia de Hernán Barcos en el momento de la llegada de los refuerzos. "Siempre se involucró, él dijo: queremos colaborar para que vengan jugadores de valía y buenas personas, y que el proyecto pueda ser sostenible en el tiempo. Fue una persona muy comprometida desde el inicio con todo lo que pasa con la institución".

El DT de FC Cajamarca añadió que Hernán Barcos no solo se conformó con solucionar el tema de su contratación. "Él estuvo interesado, hubo muchos puntos de coincidencia, pudimos traer jugadores de reconocida trayectoria en un torneo que es muy difícil. Hernán Barcos personal y profesionalmente, es un tipo A1, se los digo desde mi experiencia", declaró.

Por su parte Hernán Barcos se mostró feliz de poder anotar tres goles vistiendo la camiseta de FC Cajamarca: "Todo esto es hermoso. Aparte de haber jugado 30 minutos, poder hacer tres goles, darle la victoria junto a todo el equipo... espectacular, especial y precisábamos realmente de esta victoria".

"Por suerte pude definir y ganar un partido importantísimo, pero esto es de grupo, del trabajo que venimos haciendo. Se nos cuestionó mucho durante la semana después del partido en Huancayo, pero este grupo tiene hambre, tiene compromiso y sobre todo tiene humildad, que es lo que muchas veces falta", añadió el jugador.