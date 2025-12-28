Universitario responde firme al comunicado de Alianza Lima: "Es impreciso y no se ajusta a la verdad"

La polémica continúa. Universitario y Alianza Lima programaron sus partidos de presentación del plantel 2026 para el sábado 24 de enero y desde el Ministerio del Interior manifestaron que los elencos deberán reprogramar sus cotejos "de manera conjunta".

Es así que, en Alianza Lima hablaron al respecto. "Hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público, en los plazos y formas establecidos por la normativa vigente (...) Asistiremos a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre", dijeron vía comunicado.

A raíz de ello es que desde Universitario no se han quedaron de brazos cruzados. Lo hicieron por medio de Adrián Gilabert, su abogado, quien se mostró firme en su cuenta de X, en un hilo en dicha red social.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Noche Crema y postura legal de @Universitario

1. Estamos en capacidad de acreditar q iniciamos nuestro trámite el 31 de octubre del 2025. Para los q desconocen, este trámite se realiza ante diferentes autoridades en paralelo (@MuniLima @ipdperu @PoliciaPeru) — Adrian Gilabert (@fadrian106) December 28, 2025

Universitario deja clara su postura

"Estamos en capacidad de acreditar que iniciamos nuestro trámite el 31 de octubre del 2025. Para los q desconocen, este trámite se realiza ante diferentes autoridades en paralelo. Nuestras solicitudes ingresaron desde el 31/10/2025 hasta el 3/11/25. Según la norma administrativa, debe considerarse como fecha de inicio de trámite, el día de presentación 31/10/2025, donde consignamos: fecha, Estadio, Plan de Seguridad, etc", dijo en un primer momento.

Posteriormente, desde elenco crema tuvieron réplica a lo que fue el comunicado del elenco victoriano el último sábado a mediodía.

"Este es impreciso, no se ajusta a la verdad, ya que su trámite contiene una rectificación realizada de forma posterior a nuestra solicitud. Debieron modificar sustancialmente su expediente cuando les denegaron el Estadio Nacional. A partir de este momento (fecha de rectificación), con cambio de sede, obviamente de Plan de Seguridad y otros, es que se presenta una nueva solicitud con un nuevo expediente que claramente requiere otra calificación", agregó el dirigente de Universitario.

Por último, añadió que "Las autoridades arriba descritas deberán tomar decisiones en el contexto descrito y ajustas a derecho y principalmente dentro del marco de la Ley N° 30037. No obstante, consideramos que la Policía Nacional del Perú y autoridades en general en múltiples ocasiones demostraron su capacidad y objetividad para asumir este tipo circunstancias, debiendo primar el principio de prelación administrativa que se sujeta a derecho".

Alianza Lima, firme en su posición

Desde Alianza Lima han mostrado una postura clara de no cambiar la fecha de la Noche Blanquiazul contra el Inter Miami el 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado", dijeron.