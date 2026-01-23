Miguel Trauco se pronunció: rechazó acusación en su contra por presunto abuso sexual

Sus primeras palabras. Miguel Trauco, defensa de Alianza Lima, se pronunció sobre las acusaciones en su contra en un caso de abuso sexual en Argentina.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el exjugador de Flamengo rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer y aseguró que ha guardado silencio ante la denuncia porque ha priorizado informarse sobre el contenido de la acusación.

En ese sentido, rechazó de "forma categórica cualquier imputación delictiva en su contra" y que confía en que las diligencias correspondientes se lleven a cabo con el rigor y la seriedad que el caso lo amerita.