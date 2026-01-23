Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Miguel Trauco se pronunció: rechazó acusación en su contra por presunto abuso sexual

Miguel Trauco emitió comunicado sobre acusación en su contra en Argentina
Miguel Trauco emitió comunicado sobre acusación en su contra en Argentina | Fuente: Facebook | Fotógrafo: ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El defensor de Alianza Lima rechazó de "forma categórica" cualquier imputación delictiva que se haya atribuido en el caso de abuso sexual denunciado por una joven argentina de 22 años.

Sus primeras palabras. Miguel Trauco, defensa de Alianza Lima, se pronunció sobre las acusaciones en su contra en un caso de abuso sexual en Argentina.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el exjugador de Flamengo rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer y aseguró que ha guardado silencio ante la denuncia porque ha priorizado informarse sobre el contenido de la acusación.

En ese sentido, rechazó de "forma categórica cualquier imputación delictiva en su contra" y que confía en que las diligencias correspondientes se lleven a cabo con el rigor y la seriedad que el caso lo amerita.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Video recomendado

Tags
Miguel Trauco Alianza Lima

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA