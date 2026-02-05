Liga 1: Por la fecha 2, Deportivo Moquegua recibirá a UTC

Toda la previa del duelo entre Deportivo Moquegua y UTC. El partido se jugará en el estadio Hugo Sotil mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Sebastián Lozano Bedoya.

Desde las 15:00 horas, Deportivo Moquegua y UTC se enfrentan mañana por la fecha 2 del campeonato peruano en el estadio Hugo Sotil.

Así llegan Deportivo Moquegua y UTC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Deportivo Moquegua en partidos del campeonato peruano

Deportivo Moquegua buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comerciantes Unidos.

Últimos resultados de UTC en partidos del campeonato peruano

UTC venció en casa a Grau por 2 a 0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Lozano Bedoya.

Horario Deportivo Moquegua y UTC, según país