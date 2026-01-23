Carlos Zambrano emitió un comunicado tras denuncia por presunto abuso sexual y apunta que se pone a "disposición"

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Carlos Zambrano respondió luego de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual en Uruguay, en -en la que también están involucrados Sergio Peña y Miguel Trauco.

"Considero expresar mi rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad", sostuvo Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, en un primer momento.

Después, Zambrano dio su versión de los hechos de lo que ocurrió tras el partido amistoso entre Alianza Lima y su par de Col Colo, en el marco de la Serie Río de La Plata 2026.

El pronunciamiento de Carlos Zambrano

La difusión de versiones parciales o inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquiera supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", agregó el internacional con la Selección Peruana.

Luego, el también exfutbolista de Schalke 04 y el St. Pauli en la Bundesliga manifestó que se pondrá a derecho para que este tema se resuelva con celeridad.

"Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos", apuntó Carlos Zambrano.

Por último, añadió que "decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho".

En Alianza toman la palabra

De otro lado, en conversación con 'Vamos al var' de RPP, el gerente deportivo Franco Navarro íntimo sostuvo que en su plantel no se han planteado renuncias tras hechos violentos en el último entrenamiento.

"No, para nada. Al contrario. Esto nos va a fortalecer (...) Lo único que tenemos que encontrar es la unidad. Nadie soporta indisciplinas y eso está claro", dijo en entrevista el directivo de Alianza Lima.