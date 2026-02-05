Universitario vs. Cusco FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

Partidazo a la vuelta de la esquina. Universitario y Cusco se van a ver las caras este fin de semana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes no la van a tener nada fácil en su visita a Cusco FC. Y es que el club dorado sigue con referentes en su plantel como Facundo Callejo, Juan Tevez, Álvaro Ampuero y Pedro Díaz, en tanto que tiene José Manzaneda como uno de sus refuerzos para la presente temporada de la liga peruana de primera división.

¿Cómo llegan Cusco FC y Universitario por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El elenco de Cusco FC viene de caer 1-0 ante Alianza Atlético y los cremas llegan de ganarle 2-0 a ADT en condición de local.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m..

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m..

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.



¿Qué canal TV transmite el Cusco FC vs Universitario en vivo?

El partido de Cusco ante Universitario será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco vs Universitario: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez; Iván Colman, Lucas Colito, Nicolás Silva; Facundo Callejo.

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.