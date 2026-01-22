Denuncian a futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual, según reporta medio argentino

De acuerdo con el medio A24, la presunta agresión habría ocurrido en un hotel de la ciudad de Montevideo, donde los futbolistas participaron de la gira de pretemporada del club Alianza Lima.

Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, del club Alianza Lima, fueron denunciados por presunto abuso sexual contra una joven uruguaya, según informó el canal argentino de noticias A24.

El medio sostuvo que la acusación fue presentada por una mujer de 22 años ante las autoridades judiciales de Argentina, tras un incidente que habría ocurrido durante la gira de pretemporada del equipo peruano en territorio uruguayo.

De acuerdo con la denuncia, la presunta agresión habría ocurrido en el hotel Hyatt Centric de la ciudad de Montevideo, cuando el plantel de Alianza Lima participaba en la Serie Río de la Plata 2026.

Denuncia

El documento señala que la denunciante ya conocía a Carlos Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.

Según señala el medio argentino, la joven manifestó ante el Juzgado Criminal y Correccional que no presentó la denuncia en Uruguay, debido a que se encontraba en un profundo estado de shock y dominada por el miedo.

Añadió que, una vez de regreso en Argentina, buscó atención médica en un hospital de San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se sometió a diversos estudios clínicos para documentar su estado de salud.

Como parte de las diligencias para la recolección de pruebas, la denunciante entregó las prendas de vestir que utilizaba esa noche para que sean sometidas a peritajes técnicos y análisis de ADN.