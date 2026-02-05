CD Moquegua vs UTC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura?

CD Moquegua vs UTC EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 1 del Torneo Apertura.

CD Moquegua vs UTC EN VIVO: se enfrentan este viernes 6 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Hugo Sotil, del distrito de Villa El Salvador (Lima), desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

CD Moquegua vs UTC: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?



CD Moquegua llega al partido luego de caer 1-0 ante Comerciantes Unidos. UTC, en tanto, llega al cotejo tras derrotar 2-0 a Atlético Grau.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs UTC en vivo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?



El partido entre CD Moquegua vs UTC se disputará en el Estadio Hugo Sotil del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 13 773 espectadores.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs UTC en vivo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?+



En Perú , el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido CD Moquegua vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el partido CD Moquegua vs UTC en vivo por TV?



El partido entre CD Moquegua vs UTC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

CD Moquegua vs UTC: alineaciones posibles



CD Moquegua: Renzo Figueroa; Aldair Perleche, José Granda, Juan Lojas, Nicolás Amasifuen; Claudio Ramírez, Nicolas Chavez, Cristian Mejia, Édgar Lastre; Yorman Zapata y Brayan Angulo.

UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; Luis Arce, David Dioses; David Camacho, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz; Marlons de Jesús.

CD Moquegua vs UTC: Últimos resultados

Comerciantes Unidos 1-0 CD Moquegua

UTC 2-0 Atlético Grau