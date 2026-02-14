San Martín de Porres: chofer de la empresa JC Bus murió tras ataque a balazos

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el conductor.

El conductor de la empresa de transportes JC Bus murió luego de ser atacado a balazos por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer mientras este manejaba el bus que transportaba a varios pasajeros.

Tras recibir los impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la berma central de la vía.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde finalmente falleció.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron las primeras diligencias e investigaciones sobre este caso.