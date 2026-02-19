¿Cuál es la baja 100 % confirmada de Sporting Cristal para el partidazo frente a Universitario?

Sporting Cristal y un partido clave. Este fin de semana, los rimenses juegan de local frente a Universitario en el encuentro más llamativo de la fecha 4 Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Para este cotejo, en Sporting Cristal hay una baja confirmada para jugar contra Universitario de Deportes. Resulta que Luis Abram aún no se recupera al 100 % del desgarro muscular que sufrió en lo que fueron los playoffs de la temporada pasada frente a Alianza Lima.

RPP pudo conocer que recién la próxima semana, el zaguero central de Cristal iniciará trabajos con balón y a partir de allí dependerá su vuelta a las canchas.