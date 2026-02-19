Últimas Noticias
¿Cuál es la baja 100 % confirmada de Sporting Cristal para el partidazo frente a Universitario?

Sporting Cristal tiene cuatro puntos en el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal tiene cuatro puntos en el Torneo Apertura 2026. | Fuente: Club Sporting Cristal
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sporting Cristal ultima detalles para jugar contra Universitario por el Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal y un partido clave. Este fin de semana, los rimenses juegan de local frente a Universitario en el encuentro más llamativo de la fecha 4 Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Para este cotejo, en Sporting Cristal hay una baja confirmada para jugar contra Universitario de Deportes. Resulta que Luis Abram aún no se recupera al 100 % del desgarro muscular que sufrió en lo que fueron los playoffs de la temporada pasada frente a Alianza Lima.

RPP pudo conocer que recién la próxima semana, el zaguero central de Cristal iniciará trabajos con balón y a partir de allí dependerá su vuelta a las canchas.

Luis Abram no será parte del partido contra Universitario.
Luis Abram no será parte del partido contra Universitario. | Fuente: Club Sporting Cristal

Además, Catriel Cabellos y Rafael Lutiger terminaron golpeados en lo que la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en Paraguay, contra 2 de Mayo.

También, Christopher Gonzales se recuperó de una fisura en el pie derecho y Gabriel Santana va en plena recuperación de una molestia en la planta del pie derecho.

En la tabla de posiciones del Apertura, por otra parte, Sporting Cristal tiene 4 unidades. Por su parte, Universitario cuenta con 7 unidades previo al inicio de la cuarta jornada (FBC Melgar es el líder 9 puntos, por diferencia de goles).

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11 600 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo?

El partido de Sporting Cristal contra Universitario será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

