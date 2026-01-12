Últimas Noticias
Paolo Guerrero sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Acaba de hacer realidad su sueño de jugar en el más grande del Perú"

Luis Advíncula firmó por dos temporadas con Alianza Lima
Luis Advíncula firmó por dos temporadas con Alianza Lima | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubALoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Él es hincha de niño, sabemos la importancia que tiene y será fundamental para nuestro equipo", aseguró Paolo Guerrero sobre Luis Advíncula.

Feliz con su arribo. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se mostró satisfecho con el arribo de Luis Advíncula al cuadro de La Victoria. 

En conversación con ESPN, el Depredador reveló que el Rayo está cumpliendo su sueño de jugar en el "más grande del Perú" y dio detalles del hinchaje del ex Boca Juniors. 

"Era importante que él llegue. Acaba de hacer realidad su sueño de jugar en el más grande del Perú. Él es hincha de niño y sabemos la importancia que tiene Lucho y será fundamental para nuestro equipo", indicó en un principio.

"Todo el tiempo Advíncula está con el tema de la 'chacota', no va a tener problemas de integrarse al grupo porque es un tipo alegre, siempre está constantemente riéndose y estamos muy felices de tenerlo", complementó.

Paolo Guerrero feliz de jugar hasta los 42 años

Por otro lado, dijo que se siente un "afortunado" de jugar a su edad, pero aclaró que debe realizar grandes "sacrificios" para poder hacerlo de la mejor manera.

"Soy un afortunado que a mi edad continúe haciendo una pretemporada, con la misma intensidad, ganas y ambición", dijo al prinicipio.

"Hay que tener un sacrificio enorme para hacerlo, ya que si quieres pasarlo bien dentro del campo, lo mejor es hacer una buena pretemporada. Como referente tengo que trabajar más", culminó.

Paolo Guerrero Luis Advíncula Alianza Lima

